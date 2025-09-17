Astrovault (AXV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00309013 $ 0.00309013 $ 0.00309013 24J Rendah $ 0.00369314 $ 0.00369314 $ 0.00369314 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00309013$ 0.00309013 $ 0.00309013 24J Tinggi $ 0.00369314$ 0.00369314 $ 0.00369314 Sepanjang Masa $ 0.179582$ 0.179582 $ 0.179582 Harga Terendah $ 0.00309013$ 0.00309013 $ 0.00309013 Perubahan Harga (1J) -2.47% Perubahan Harga (1D) -16.32% Perubahan Harga (7D) -19.95% Perubahan Harga (7D) -19.95%

Astrovault (AXV) harga masa nyata ialah $0.00309018. Sepanjang 24 jam yang lalu, AXV didagangkan antara $ 0.00309013 rendah dan $ 0.00369314 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AXV sepanjang masa ialah $ 0.179582, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00309013.

Dari segi prestasi jangka pendek, AXV telah berubah sebanyak -2.47% sejak sejam yang lalu, -16.32% dalam 24 jam dan -19.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astrovault (AXV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 282.31K$ 282.31K $ 282.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 685.30K$ 685.30K $ 685.30K Bekalan Peredaran 91.36M 91.36M 91.36M Jumlah Bekalan 221,770,227.832794 221,770,227.832794 221,770,227.832794

Had Pasaran semasa Astrovault ialah $ 282.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXV ialah 91.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 221770227.832794. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 685.30K.