aSUGAR (ASUGAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.06177 24J Tinggi $ 0.072209 Sepanjang Masa $ 0.099079 Harga Terendah $ 0.060932 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +16.82% Perubahan Harga (7D) +18.29%

aSUGAR (ASUGAR) harga masa nyata ialah $0.072201. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASUGAR didagangkan antara $ 0.06177 rendah dan $ 0.072209 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASUGAR sepanjang masa ialah $ 0.099079, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.060932.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASUGAR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +16.82% dalam 24 jam dan +18.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

aSUGAR (ASUGAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 272.63K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 272.63K Bekalan Peredaran 3.78M Jumlah Bekalan 3,776,046.891177698

Had Pasaran semasa aSUGAR ialah $ 272.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASUGAR ialah 3.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3776046.891177698. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 272.63K.