Lagi Mengenai ASX

Maklumat Harga ASX

Kertas putih ASX

Laman Web Rasmi ASX

Tokenomik ASX

Ramalan Harga ASX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ASX Capital Logo

ASX Capital Harga (ASX)

Tidak tersenarai

1 ASX ke USD Harga Langsung:

$0.168167
$0.168167$0.168167
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ASX Capital (ASX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:56:05 (UTC+8)

ASX Capital (ASX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.163447
$ 0.163447$ 0.163447
24J Rendah
$ 0.170396
$ 0.170396$ 0.170396
24J Tinggi

$ 0.163447
$ 0.163447$ 0.163447

$ 0.170396
$ 0.170396$ 0.170396

$ 0.354417
$ 0.354417$ 0.354417

$ 0.142634
$ 0.142634$ 0.142634

+0.34%

+1.10%

+1.27%

+1.27%

ASX Capital (ASX) harga masa nyata ialah $0.168167. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASX didagangkan antara $ 0.163447 rendah dan $ 0.170396 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASX sepanjang masa ialah $ 0.354417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.142634.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASX telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan +1.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ASX Capital (ASX) Maklumat Pasaran

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

7.39M
7.39M 7.39M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ASX Capital ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASX ialah 7.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.

ASX Capital (ASX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ASX Capital kepada USD adalah $ +0.00183789.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ASX Capital kepada USD adalah $ -0.0085584894.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ASX Capital kepada USD adalah $ -0.0254262786.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ASX Capital kepada USD adalah $ -0.0108032272394691.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00183789+1.10%
30 Hari$ -0.0085584894-5.08%
60 Hari$ -0.0254262786-15.11%
90 Hari$ -0.0108032272394691-6.03%

Apakah itu ASX Capital (ASX)

Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ASX Capital (ASX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ASX Capital Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ASX Capital (ASX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ASX Capital (ASX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ASX Capital.

Semak ASX Capital ramalan harga sekarang!

ASX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ASX Capital (ASX)

Memahami tokenomik ASX Capital (ASX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ASX Capital (ASX)

Berapakah nilai ASX Capital (ASX) hari ini?
Harga langsung ASX dalam USD ialah 0.168167 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASX ke USD?
Harga semasa ASX ke USD ialah $ 0.168167. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ASX Capital?
Had pasaran untuk ASX ialah $ 1.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASX?
Bekalan edaran ASX ialah 7.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASX?
ASX mencapai harga ATH sebanyak 0.354417 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASX?
ASX melihat harga ATL sebanyak 0.142634 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASXialah -- USD.
Adakah ASX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:56:05 (UTC+8)

ASX Capital (ASX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.