ASX Capital (ASX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.163447 $ 0.163447 $ 0.163447 24J Rendah $ 0.170396 $ 0.170396 $ 0.170396 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.163447$ 0.163447 $ 0.163447 24J Tinggi $ 0.170396$ 0.170396 $ 0.170396 Sepanjang Masa $ 0.354417$ 0.354417 $ 0.354417 Harga Terendah $ 0.142634$ 0.142634 $ 0.142634 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) +1.10% Perubahan Harga (7D) +1.27% Perubahan Harga (7D) +1.27%

ASX Capital (ASX) harga masa nyata ialah $0.168167. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASX didagangkan antara $ 0.163447 rendah dan $ 0.170396 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASX sepanjang masa ialah $ 0.354417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.142634.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASX telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan +1.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ASX Capital (ASX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 7.39M 7.39M 7.39M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ASX Capital ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASX ialah 7.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.