ASYM (ASYM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00124354 $ 0.00124354 $ 0.00124354 24J Rendah $ 0.00129406 $ 0.00129406 $ 0.00129406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00124354$ 0.00124354 $ 0.00124354 24J Tinggi $ 0.00129406$ 0.00129406 $ 0.00129406 Sepanjang Masa $ 0.01032666$ 0.01032666 $ 0.01032666 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.85% Perubahan Harga (1D) -2.94% Perubahan Harga (7D) -4.38% Perubahan Harga (7D) -4.38%

ASYM (ASYM) harga masa nyata ialah $0.00124354. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASYM didagangkan antara $ 0.00124354 rendah dan $ 0.00129406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASYM sepanjang masa ialah $ 0.01032666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASYM telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -2.94% dalam 24 jam dan -4.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ASYM (ASYM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,890,488.647286 999,890,488.647286 999,890,488.647286

Had Pasaran semasa ASYM ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASYM ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999890488.647286. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.