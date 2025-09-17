Asymmetry Finance (ASF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.806999 $ 0.806999 $ 0.806999 24J Rendah $ 0.891592 $ 0.891592 $ 0.891592 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.806999$ 0.806999 $ 0.806999 24J Tinggi $ 0.891592$ 0.891592 $ 0.891592 Sepanjang Masa $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Harga Terendah $ 0.180396$ 0.180396 $ 0.180396 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) +0.81% Perubahan Harga (7D) +4.95% Perubahan Harga (7D) +4.95%

Asymmetry Finance (ASF) harga masa nyata ialah $0.849916. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASF didagangkan antara $ 0.806999 rendah dan $ 0.891592 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASF sepanjang masa ialah $ 4.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.180396.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASF telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +0.81% dalam 24 jam dan +4.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Asymmetry Finance (ASF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.79M$ 9.79M $ 9.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.35M$ 43.35M $ 43.35M Bekalan Peredaran 11.51M 11.51M 11.51M Jumlah Bekalan 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001

Had Pasaran semasa Asymmetry Finance ialah $ 9.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASF ialah 11.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 51000000.00000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.35M.