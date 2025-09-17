Asymmetry USDaf (USDAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.986183 $ 0.986183 $ 0.986183 24J Rendah $ 0.990785 $ 0.990785 $ 0.990785 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.986183$ 0.986183 $ 0.986183 24J Tinggi $ 0.990785$ 0.990785 $ 0.990785 Sepanjang Masa $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Harga Terendah $ 0.977711$ 0.977711 $ 0.977711 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +0.47% Perubahan Harga (7D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +0.13%

Asymmetry USDaf (USDAF) harga masa nyata ialah $0.99078. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDAF didagangkan antara $ 0.986183 rendah dan $ 0.990785 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDAF sepanjang masa ialah $ 1.18, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.977711.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDAF telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Asymmetry USDaf (USDAF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.72M$ 13.72M $ 13.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.72M$ 13.72M $ 13.72M Bekalan Peredaran 13.85M 13.85M 13.85M Jumlah Bekalan 13,848,038.86638862 13,848,038.86638862 13,848,038.86638862

Had Pasaran semasa Asymmetry USDaf ialah $ 13.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDAF ialah 13.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13848038.86638862. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.72M.