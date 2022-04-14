Tokenomik ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Lihat cerapan utama tentang ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Maklumat

Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration.

Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://asynchronus.ai
Kertas putih:
https://www.asynchronus.ai/whitepaper

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 502,52K
Jumlah Bekalan:
$ 1,00B
Bekalan Edaran:
$ 654,16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 768,19K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0,00452434
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0,00076819
Tokenomik ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ASYNC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ASYNC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ASYNC, terokai ASYNC harga langsung token!

ASYNC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ASYNC? Halaman ramalan harga ASYNC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.