ATA by Virtuals (ATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00010086 24J Tinggi $ 0.00010579 Sepanjang Masa $ 0.0044467 Harga Terendah $ 0.00008966 Perubahan Harga (1J) -1.01% Perubahan Harga (1D) +1.52% Perubahan Harga (7D) -6.32%

ATA by Virtuals (ATA) harga masa nyata ialah $0.00010472. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATA didagangkan antara $ 0.00010086 rendah dan $ 0.00010579 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATA sepanjang masa ialah $ 0.0044467, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008966.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATA telah berubah sebanyak -1.01% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan -6.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ATA by Virtuals (ATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.95K Bekalan Peredaran 950.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ATA by Virtuals ialah $ 99.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATA ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.95K.