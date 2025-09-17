Atari Harga (ATRI)
+0.20%
+1.33%
+9.91%
+9.91%
Atari (ATRI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATRI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATRI sepanjang masa ialah $ 0.781174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, ATRI telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +1.33% dalam 24 jam dan +9.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Atari ialah $ 483.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATRI ialah 1.51B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1975082183.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 635.00K.
Pada hari ini, perubahan harga Atari kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Atari kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Atari kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Atari kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.33%
|30 Hari
|$ 0
|+7.43%
|60 Hari
|$ 0
|+68.68%
|90 Hari
|$ 0
|--
The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website. ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs. The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Outside of this, Atari Chain is also working on innovative games, in which users can stake tokens against other players.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Atari (ATRI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Atari (ATRI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atari.
Semak Atari ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Atari (ATRI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATRI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.