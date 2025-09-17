ATEHUN (ATEHUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.55061 $ 0.55061 $ 0.55061 24J Rendah $ 0.581136 $ 0.581136 $ 0.581136 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.55061$ 0.55061 $ 0.55061 24J Tinggi $ 0.581136$ 0.581136 $ 0.581136 Sepanjang Masa $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Harga Terendah $ 0.329596$ 0.329596 $ 0.329596 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +5.22% Perubahan Harga (7D) +2.73% Perubahan Harga (7D) +2.73%

ATEHUN (ATEHUN) harga masa nyata ialah $0.579405. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATEHUN didagangkan antara $ 0.55061 rendah dan $ 0.581136 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATEHUN sepanjang masa ialah $ 14.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.329596.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATEHUN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +5.22% dalam 24 jam dan +2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ATEHUN (ATEHUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 525.99K$ 525.99K $ 525.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 525.99K$ 525.99K $ 525.99K Bekalan Peredaran 907.81K 907.81K 907.81K Jumlah Bekalan 907,807.0 907,807.0 907,807.0

Had Pasaran semasa ATEHUN ialah $ 525.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATEHUN ialah 907.81K, dengan jumlah bekalan sebanyak 907807.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 525.99K.