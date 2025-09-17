Athena by Virtuals (ATHENA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00071357 24J Tinggi $ 0.00074821 Sepanjang Masa $ 0.00624125 Harga Terendah $ 0.00015498 Perubahan Harga (1J) +1.74% Perubahan Harga (1D) +1.50% Perubahan Harga (7D) -0.87%

Athena by Virtuals (ATHENA) harga masa nyata ialah $0.00074147. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATHENA didagangkan antara $ 0.00071357 rendah dan $ 0.00074821 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATHENA sepanjang masa ialah $ 0.00624125, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015498.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATHENA telah berubah sebanyak +1.74% sejak sejam yang lalu, +1.50% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Athena by Virtuals (ATHENA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 579.02K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 741.48K Bekalan Peredaran 780.90M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Athena by Virtuals ialah $ 579.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATHENA ialah 780.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 741.48K.