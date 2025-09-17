Atlantis AQUA Token (AQUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.100455 24J Tinggi $ 0.110036 Sepanjang Masa $ 0.680278 Harga Terendah $ 0.100567 Perubahan Harga (1J) -2.75% Perubahan Harga (1D) -7.76% Perubahan Harga (7D) -19.61%

Atlantis AQUA Token (AQUA) harga masa nyata ialah $0.100465. Sepanjang 24 jam yang lalu, AQUA didagangkan antara $ 0.100455 rendah dan $ 0.110036 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AQUA sepanjang masa ialah $ 0.680278, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100567.

Dari segi prestasi jangka pendek, AQUA telah berubah sebanyak -2.75% sejak sejam yang lalu, -7.76% dalam 24 jam dan -19.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Atlantis AQUA Token (AQUA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 217.73K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.52K Bekalan Peredaran 2.17M Jumlah Bekalan 2,991,317.654299188

Had Pasaran semasa Atlantis AQUA Token ialah $ 217.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AQUA ialah 2.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2991317.654299188. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.52K.