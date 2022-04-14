Tokenomik Atlantis AQUA Token (AQUA)

Tokenomik Atlantis AQUA Token (AQUA)

Lihat cerapan utama tentang Atlantis AQUA Token (AQUA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Atlantis AQUA Token (AQUA) Maklumat

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

https://www.atlantisprotocol.so/

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Atlantis AQUA Token (AQUA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 206.04K
$ 206.04K$ 206.04K
Jumlah Bekalan:
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
Bekalan Edaran:
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 284.49K
$ 284.49K
$ 284.49K$ 284.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.680278
$ 0.680278
$ 0.680278$ 0.680278
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.097226
$ 0.097226
$ 0.097226$ 0.097226
Harga Semasa:
$ 0.095064
$ 0.095064$ 0.095064

Tokenomik Atlantis AQUA Token (AQUA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Atlantis AQUA Token (AQUA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AQUA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AQUA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AQUA, terokai AQUA harga langsung token!

AQUA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AQUA? Halaman ramalan harga AQUA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

