Atlas USV Logo

Atlas USV Harga (USV)

Tidak tersenarai

1 USV ke USD Harga Langsung:

$8.59
$8.59$8.59
-7.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Atlas USV (USV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:12:50 (UTC+8)

Atlas USV (USV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 6.02
$ 6.02$ 6.02
24J Rendah
$ 9.58
$ 9.58$ 9.58
24J Tinggi

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

$ 9.58
$ 9.58$ 9.58

$ 1,138.47
$ 1,138.47$ 1,138.47

$ 0.622937
$ 0.622937$ 0.622937

-0.54%

-7.84%

+232.98%

+232.98%

Atlas USV (USV) harga masa nyata ialah $8.59. Sepanjang 24 jam yang lalu, USV didagangkan antara $ 6.02 rendah dan $ 9.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USV sepanjang masa ialah $ 1,138.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.622937.

Dari segi prestasi jangka pendek, USV telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, -7.84% dalam 24 jam dan +232.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Atlas USV (USV) Maklumat Pasaran

$ 905.78K
$ 905.78K$ 905.78K

--
----

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

105.48K
105.48K 105.48K

284,497.750461433
284,497.750461433 284,497.750461433

Had Pasaran semasa Atlas USV ialah $ 905.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USV ialah 105.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 284497.750461433. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.44M.

Atlas USV (USV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Atlas USV kepada USD adalah $ -0.73134855964204.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Atlas USV kepada USD adalah $ +55.0809122470.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Atlas USV kepada USD adalah $ +1.9337945440.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Atlas USV kepada USD adalah $ +1.103642262151459.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.73134855964204-7.84%
30 Hari$ +55.0809122470+641.22%
60 Hari$ +1.9337945440+22.51%
90 Hari$ +1.103642262151459+14.74%

Apakah itu Atlas USV (USV)

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

Atlas USV (USV) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Atlas USV Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Atlas USV (USV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Atlas USV (USV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atlas USV.

Semak Atlas USV ramalan harga sekarang!

USV kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Atlas USV (USV)

Memahami tokenomik Atlas USV (USV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Atlas USV (USV)

Berapakah nilai Atlas USV (USV) hari ini?
Harga langsung USV dalam USD ialah 8.59 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USV ke USD?
Harga semasa USV ke USD ialah $ 8.59. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Atlas USV?
Had pasaran untuk USV ialah $ 905.78K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USV?
Bekalan edaran USV ialah 105.48K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USV?
USV mencapai harga ATH sebanyak 1,138.47 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USV?
USV melihat harga ATL sebanyak 0.622937 USD.
Berapakah jumlah dagangan USV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USVialah -- USD.
Adakah USV akan naik lebih tinggi tahun ini?
USV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:12:50 (UTC+8)

Atlas USV (USV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

