Apakah itu Atlas USV (USV)

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Atlas USV (USV) Berapakah nilai Atlas USV (USV) hari ini? Harga langsung USV dalam USD ialah 8.59 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa USV ke USD? $ 8.59 . Lihat Harga semasa USV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Atlas USV? Had pasaran untuk USV ialah $ 905.78K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran USV? Bekalan edaran USV ialah 105.48K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USV? USV mencapai harga ATH sebanyak 1,138.47 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USV? USV melihat harga ATL sebanyak 0.622937 USD . Berapakah jumlah dagangan USV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USVialah -- USD . Adakah USV akan naik lebih tinggi tahun ini? USV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

