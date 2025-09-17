Atletico Madrid Fan Token (ATM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 24J Rendah $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 24J Tinggi $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Sepanjang Masa $ 58.46$ 58.46 $ 58.46 Harga Terendah $ 0.935011$ 0.935011 $ 0.935011 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) +2.05% Perubahan Harga (7D) +5.53% Perubahan Harga (7D) +5.53%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) harga masa nyata ialah $1.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATM didagangkan antara $ 1.31 rendah dan $ 1.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATM sepanjang masa ialah $ 58.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.935011.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATM telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +2.05% dalam 24 jam dan +5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.37M$ 13.37M $ 13.37M Bekalan Peredaran 7.09M 7.09M 7.09M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Atletico Madrid Fan Token ialah $ 9.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATM ialah 7.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.37M.