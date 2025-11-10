AtomOne Harga Hari Ini

Harga langsung AtomOne (ATONE) hari ini ialah $ 1.99, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ATONE kepada USD penukaran adalah $ 1.99 setiap ATONE.

AtomOne kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 245,270,188, dengan bekalan edaran sebanyak 123.19M ATONE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ATONE didagangkan antara $ 1.84 (rendah) dan $ 1.99 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 16.99, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.148095.

Dalam prestasi jangka pendek, ATONE dipindahkan +1.17% dalam sejam terakhir dan -18.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AtomOne (ATONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 245.27M$ 245.27M $ 245.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 268.78M$ 268.78M $ 268.78M Bekalan Peredaran 123.19M 123.19M 123.19M Jumlah Bekalan 134,993,861.16718 134,993,861.16718 134,993,861.16718

Had Pasaran semasa AtomOne ialah $ 245.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATONE ialah 123.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 134993861.16718. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 268.78M.