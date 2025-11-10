Tokenomik AtomOne (ATONE)

Tokenomik AtomOne (ATONE)

Lihat cerapan utama tentang AtomOne (ATONE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:37:05 (UTC+8)
USD

AtomOne (ATONE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AtomOne (ATONE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 252.87M
$ 252.87M$ 252.87M
Jumlah Bekalan:
$ 135.05M
$ 135.05M$ 135.05M
Bekalan Edaran:
$ 123.24M
$ 123.24M$ 123.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 277.10M
$ 277.10M$ 277.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 16.99
$ 16.99$ 16.99
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.148095
$ 0.148095$ 0.148095
Harga Semasa:
$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

AtomOne (ATONE) Maklumat

AtomOne is a community-driven fork of the Cosmos Hub, focused on restoring decentralization, constitutional governance, and validator security through a minimalist IBC hub design.

The project introduces a dual-token model with ATONE (used for staking and governance) and PHOTON (used for transaction and IBC fees), ensuring that fee volatility does not compromise network security. AtomOne implements a formal on-chain constitution enforced by multiple DAOs, including the Steering DAO and Oversight DAO, to guarantee transparent governance without reliance on a centralized foundation.

AtomOne is optimized for Interchain Security 1.5 (ICS 1.5), allowing application-specific consumer chains to leverage the security of the AtomOne validator set while retaining sovereignty. The protocol is committed to a fair token distribution, DAO-managed treasuries, and no VC or foundation allocations.

As a modular Cosmos-native blockchain, AtomOne aims to serve as a neutral, secure coordination hub for the broader interchain ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://atom.one/

Tokenomik AtomOne (ATONE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AtomOne (ATONE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ATONE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ATONE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ATONE, terokai ATONE harga langsung token!

ATONE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ATONE? Halaman ramalan harga ATONE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi