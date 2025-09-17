Attention (ATTN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00492103 24J Tinggi $ 0.00514928 Sepanjang Masa $ 0.02390069 Harga Terendah $ 0.00449526 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +2.00% Perubahan Harga (7D) +1.92%

Attention (ATTN) harga masa nyata ialah $0.0050849. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATTN didagangkan antara $ 0.00492103 rendah dan $ 0.00514928 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATTN sepanjang masa ialah $ 0.02390069, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00449526.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATTN telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +2.00% dalam 24 jam dan +1.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Attention (ATTN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.09M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.09M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Attention ialah $ 5.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATTN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.09M.