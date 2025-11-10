Attention Token Harga Hari Ini

Harga langsung Attention Token (ATTN) hari ini ialah $ 0.01102265, dengan 1.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ATTN kepada USD penukaran adalah $ 0.01102265 setiap ATTN.

Attention Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,434,152, dengan bekalan edaran sebanyak 220.83M ATTN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ATTN didagangkan antara $ 0.01102268 (rendah) dan $ 0.01113816 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01162447, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01071369.

Dalam prestasi jangka pendek, ATTN dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan -0.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Attention Token (ATTN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.02M$ 11.02M $ 11.02M Bekalan Peredaran 220.83M 220.83M 220.83M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Attention Token ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATTN ialah 220.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.02M.