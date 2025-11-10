Tokenomik Attention Token (ATTN)
Attention Token (ATTN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Attention Token (ATTN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Attention Token (ATTN) Maklumat
Collective Memory is a new kind of social network - a living map of reality, built from unfiltered moments people share in real time. It’s a space where attention and trust become the foundation of how we connect and create value together.
Powered by the ATTN token, Collective Memory transforms attention into a real, tradable asset. Users capture and share authentic “Memories” - short, unfiltered moments from real life - and others can invest ATTN to support what resonates with them. Each investment amplifies visibility for that Memory and rewards both the creator and early supporters.
This creates a transparent attention economy, where value flows directly between people - not through algorithms. All activity is recorded on-chain, forming a verified, decentralized record of human experience: a collective awareness of reality.
By turning genuine attention into a measurable signal of truth, Collective Memory bridges social media, crypto, and AI - building a new kind of trust layer for the real world.
Tokenomik Attention Token (ATTN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Attention Token (ATTN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ATTN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ATTN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ATTN, terokai ATTN harga langsung token!
ATTN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ATTN? Halaman ramalan harga ATTN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian