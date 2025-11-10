Tokenomik Attention Token (ATTN)

Tokenomik Attention Token (ATTN)

Lihat cerapan utama tentang Attention Token (ATTN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:37:11 (UTC+8)
Attention Token (ATTN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Attention Token (ATTN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.44M
$ 2.44M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 221.03M
$ 221.03M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.02M
$ 11.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01162447
$ 0.01162447
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01071369
$ 0.01071369
Harga Semasa:
$ 0.01101719
$ 0.01101719

Attention Token (ATTN) Maklumat

Collective Memory is a new kind of social network - a living map of reality, built from unfiltered moments people share in real time. It’s a space where attention and trust become the foundation of how we connect and create value together.

Powered by the ATTN token, Collective Memory transforms attention into a real, tradable asset. Users capture and share authentic “Memories” - short, unfiltered moments from real life - and others can invest ATTN to support what resonates with them. Each investment amplifies visibility for that Memory and rewards both the creator and early supporters.

This creates a transparent attention economy, where value flows directly between people - not through algorithms. All activity is recorded on-chain, forming a verified, decentralized record of human experience: a collective awareness of reality.

By turning genuine attention into a measurable signal of truth, Collective Memory bridges social media, crypto, and AI - building a new kind of trust layer for the real world.

Laman Web Rasmi:
https://www.collectivememory.ai
Kertas putih:
https://docs.collectivememory.ai/attn-token

Tokenomik Attention Token (ATTN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Attention Token (ATTN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ATTN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ATTN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ATTN, terokai ATTN harga langsung token!

ATTN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ATTN? Halaman ramalan harga ATTN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

