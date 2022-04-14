Tokenomik Attention (ATTN)
Attention (ATTN) Maklumat
ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.
Attention (ATTN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Attention (ATTN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Attention (ATTN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Attention (ATTN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ATTN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ATTN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ATTN, terokai ATTN harga langsung token!
ATTN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ATTN? Halaman ramalan harga ATTN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
