Atua AI Harga Hari Ini

Harga langsung Atua AI (TUA) hari ini ialah $ 0.00001191, dengan 14.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TUA kepada USD penukaran adalah $ 0.00001191 setiap TUA.

Atua AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 59,571, dengan bekalan edaran sebanyak 5.00B TUA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TUA didagangkan antara $ 0.00001039 (rendah) dan $ 0.00001205 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.001502, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000711.

Dalam prestasi jangka pendek, TUA dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan +3.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Atua AI (TUA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Bekalan Peredaran 5.00B 5.00B 5.00B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Atua AI ialah $ 59.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TUA ialah 5.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.57K.