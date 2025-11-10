AU79 Harga Hari Ini

Harga langsung AU79 (AU79) hari ini ialah $ 0.02076357, dengan 6.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AU79 kepada USD penukaran adalah $ 0.02076357 setiap AU79.

AU79 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,688,697, dengan bekalan edaran sebanyak 999.87M AU79. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AU79 didagangkan antara $ 0.01956227 (rendah) dan $ 0.02147029 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03850425, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00608277.

Dalam prestasi jangka pendek, AU79 dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -1.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AU79 (AU79) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.69M$ 20.69M $ 20.69M Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,871,240.9453115 999,871,240.9453115 999,871,240.9453115

Had Pasaran semasa AU79 ialah $ 20.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AU79 ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999871240.9453115. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.69M.