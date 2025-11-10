BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga AU79 langsung hari ini ialah 0.02076357 USD.AU79 modal pasaran ialah 20,688,697 USD. Jejaki masa nyata AU79 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga AU79 langsung hari ini ialah 0.02076357 USD.AU79 modal pasaran ialah 20,688,697 USD. Jejaki masa nyata AU79 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AU79

Maklumat Harga AU79

Apakah AU79

Laman Web Rasmi AU79

Tokenomik AU79

Ramalan Harga AU79

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AU79 Logo

AU79 Harga (AU79)

Tidak tersenarai

1 AU79 ke USD Harga Langsung:

$0.02069136
$0.02069136$0.02069136
+5.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
AU79 (AU79) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:23:24 (UTC+8)

AU79 Harga Hari Ini

Harga langsung AU79 (AU79) hari ini ialah $ 0.02076357, dengan 6.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AU79 kepada USD penukaran adalah $ 0.02076357 setiap AU79.

AU79 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,688,697, dengan bekalan edaran sebanyak 999.87M AU79. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AU79 didagangkan antara $ 0.01956227 (rendah) dan $ 0.02147029 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03850425, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00608277.

Dalam prestasi jangka pendek, AU79 dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -1.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AU79 (AU79) Maklumat Pasaran

$ 20.69M
$ 20.69M$ 20.69M

--
----

$ 20.69M
$ 20.69M$ 20.69M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,240.9453115
999,871,240.9453115 999,871,240.9453115

Had Pasaran semasa AU79 ialah $ 20.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AU79 ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999871240.9453115. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.69M.

AU79 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01956227
$ 0.01956227$ 0.01956227
24J Rendah
$ 0.02147029
$ 0.02147029$ 0.02147029
24J Tinggi

$ 0.01956227
$ 0.01956227$ 0.01956227

$ 0.02147029
$ 0.02147029$ 0.02147029

$ 0.03850425
$ 0.03850425$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277$ 0.00608277

+0.44%

+6.02%

-1.18%

-1.18%

AU79 (AU79) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AU79 kepada USD adalah $ +0.00117927.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AU79 kepada USD adalah $ -0.0059600498.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AU79 kepada USD adalah $ -0.0073491410.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AU79 kepada USD adalah $ +0.010910291968174406.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00117927+6.02%
30 Hari$ -0.0059600498-28.70%
60 Hari$ -0.0073491410-35.39%
90 Hari$ +0.010910291968174406+110.73%

Ramalan Harga untuk AU79

AU79 (AU79) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AU79 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AU79 (AU79) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AU79 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga AU79 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AU79 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik AU79 Ramalan Harga.

Apakah itu AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AU79 (AU79) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AU79

Berapakah nilai 1 AU79 pada tahun 2030?
Jika AU79 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AU79 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:23:24 (UTC+8)

AU79 (AU79) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang AU79

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04393
$0.04393$0.04393

+119.65%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1283
$0.1283$0.1283

+35.05%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00319
$0.00319$0.00319

+120.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00440
$0.00440$0.00440

+46.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.014462
$0.014462$0.014462

+42.84%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1283
$0.1283$0.1283

+35.05%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003526
$0.000003526$0.000003526

+35.61%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.