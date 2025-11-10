Aubrai by Bio Harga Hari Ini

Harga langsung Aubrai by Bio (AUBRAI) hari ini ialah $ 8.06, dengan 1.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AUBRAI kepada USD penukaran adalah $ 8.06 setiap AUBRAI.

Aubrai by Bio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,112,299, dengan bekalan edaran sebanyak 1.38M AUBRAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AUBRAI didagangkan antara $ 7.76 (rendah) dan $ 8.31 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 27.72, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 6.61.

Dalam prestasi jangka pendek, AUBRAI dipindahkan -0.25% dalam sejam terakhir dan -9.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aubrai by Bio (AUBRAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.12M$ 16.12M $ 16.12M Bekalan Peredaran 1.38M 1.38M 1.38M Jumlah Bekalan 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

Had Pasaran semasa Aubrai by Bio ialah $ 11.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUBRAI ialah 1.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.12M.