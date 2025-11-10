Tokenomik Aubrai by Bio (AUBRAI)
Aubrai is the world’s first decentralized scientific agent with knowledge stemming from thousands of private lab notes, internal chats and unpublished insights from the lab of Dr. Aubrey de Grey and the collective intelligence of the global longevity community. Co-developed by VitaDAO and BIO, the first BioAgent is designed to fight the greatest killer of all time: Aging. As an onchain AI co-scientitst, Aubrai can generate and validate hypotheses, design wet-lab experiments and encrypt data when asked, enriching research outputs while protecting trade secrets. At the heart of Aubrai's mission lies the Robust Mouse Rejuvenation (RMR2) project – Aubrey's ambitious study to double the remaining lifespan of middle‑aged mice. If successful, it could be aging's "AlphaFold moment": a proof that multi‑target rejuvenation works and is worth scaling.
Tokenomik Aubrai by Bio (AUBRAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Aubrai by Bio (AUBRAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AUBRAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AUBRAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AUBRAI, terokai AUBRAI harga langsung token!
