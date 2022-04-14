Tokenomik Audit (AUDIT)

Tokenomik Audit (AUDIT)

Lihat cerapan utama tentang Audit (AUDIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Audit (AUDIT) Maklumat

AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments.

The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.

Laman Web Rasmi:
https://www.auditone.io/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh

Audit (AUDIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Audit (AUDIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.082311
$ 0.082311$ 0.082311
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01227347
$ 0.01227347$ 0.01227347
Harga Semasa:
$ 0.01403854
$ 0.01403854$ 0.01403854

Tokenomik Audit (AUDIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Audit (AUDIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AUDIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AUDIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AUDIT, terokai AUDIT harga langsung token!

AUDIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AUDIT? Halaman ramalan harga AUDIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.