AuditAI (AUDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00595611 $ 0.00595611 $ 0.00595611 24J Rendah $ 0.00612366 $ 0.00612366 $ 0.00612366 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00595611$ 0.00595611 $ 0.00595611 24J Tinggi $ 0.00612366$ 0.00612366 $ 0.00612366 Sepanjang Masa $ 0.01188446$ 0.01188446 $ 0.01188446 Harga Terendah $ 0.00155446$ 0.00155446 $ 0.00155446 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +2.86%

AuditAI (AUDAI) harga masa nyata ialah $0.0060269. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUDAI didagangkan antara $ 0.00595611 rendah dan $ 0.00612366 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUDAI sepanjang masa ialah $ 0.01188446, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00155446.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUDAI telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AuditAI (AUDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 271.04K$ 271.04K $ 271.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 271.04K$ 271.04K $ 271.04K Bekalan Peredaran 45.00M 45.00M 45.00M Jumlah Bekalan 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0

Had Pasaran semasa AuditAI ialah $ 271.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDAI ialah 45.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 45000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 271.04K.