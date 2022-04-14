Tokenomik AuditAI (AUDAI)

Lihat cerapan utama tentang AuditAI (AUDAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AuditAI (AUDAI) Maklumat

AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization.

AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities.

AuditAI Bot Powerful solution for your auditing

AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use.

Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.audit-ai.io/
Kertas putih:
https://www.audit-ai.io/whitepaper

AuditAI (AUDAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AuditAI (AUDAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 275.25K
Jumlah Bekalan:
$ 45.00M
Bekalan Edaran:
$ 45.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 275.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01188446
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00155446
Harga Semasa:
$ 0.00611671
Tokenomik AuditAI (AUDAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AuditAI (AUDAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AUDAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AUDAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AUDAI, terokai AUDAI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.