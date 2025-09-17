Lagi Mengenai AUDIO

Audius Logo

Audius Harga (AUDIO)

Tidak tersenarai

1 AUDIO ke USD Harga Langsung:

$0.061795
$0.061795$0.061795
+2.30%1D
mexc
USD
Audius (AUDIO) Carta Harga Langsung
Audius (AUDIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.059981
$ 0.059981$ 0.059981
24J Rendah
$ 0.062221
$ 0.062221$ 0.062221
24J Tinggi

$ 0.059981
$ 0.059981$ 0.059981

$ 0.062221
$ 0.062221$ 0.062221

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.0437371
$ 0.0437371$ 0.0437371

+0.28%

+2.31%

+0.36%

+0.36%

Audius (AUDIO) harga masa nyata ialah $0.061794. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUDIO didagangkan antara $ 0.059981 rendah dan $ 0.062221 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUDIO sepanjang masa ialah $ 4.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0437371.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUDIO telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +2.31% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Audius (AUDIO) Maklumat Pasaran

$ 83.77M
$ 83.77M$ 83.77M

--
----

$ 83.77M
$ 83.77M$ 83.77M

1.36B
1.36B 1.36B

1,355,951,706.082067
1,355,951,706.082067 1,355,951,706.082067

Had Pasaran semasa Audius ialah $ 83.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDIO ialah 1.36B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1355951706.082067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.77M.

Audius (AUDIO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Audius kepada USD adalah $ +0.00139312.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Audius kepada USD adalah $ -0.0018897161.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Audius kepada USD adalah $ -0.0058993186.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Audius kepada USD adalah $ +0.00287657264693915.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00139312+2.31%
30 Hari$ -0.0018897161-3.05%
60 Hari$ -0.0058993186-9.54%
90 Hari$ +0.00287657264693915+4.88%

Apakah itu Audius (AUDIO)

AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.

Audius (AUDIO) Sumber

Laman Web Rasmi

Audius Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Audius (AUDIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Audius (AUDIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Audius.

Semak Audius ramalan harga sekarang!

AUDIO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Audius (AUDIO)

Memahami tokenomik Audius (AUDIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUDIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Audius (AUDIO)

Berapakah nilai Audius (AUDIO) hari ini?
Harga langsung AUDIO dalam USD ialah 0.061794 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUDIO ke USD?
Harga semasa AUDIO ke USD ialah $ 0.061794. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Audius?
Had pasaran untuk AUDIO ialah $ 83.77M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUDIO?
Bekalan edaran AUDIO ialah 1.36B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUDIO?
AUDIO mencapai harga ATH sebanyak 4.95 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUDIO?
AUDIO melihat harga ATL sebanyak 0.0437371 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUDIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AUDIOialah -- USD.
Adakah AUDIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUDIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AUDIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.