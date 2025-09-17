Audius (AUDIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.059981 $ 0.059981 $ 0.059981 24J Rendah $ 0.062221 $ 0.062221 $ 0.062221 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.059981$ 0.059981 $ 0.059981 24J Tinggi $ 0.062221$ 0.062221 $ 0.062221 Sepanjang Masa $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Harga Terendah $ 0.0437371$ 0.0437371 $ 0.0437371 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +2.31% Perubahan Harga (7D) +0.36% Perubahan Harga (7D) +0.36%

Audius (AUDIO) harga masa nyata ialah $0.061794. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUDIO didagangkan antara $ 0.059981 rendah dan $ 0.062221 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUDIO sepanjang masa ialah $ 4.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0437371.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUDIO telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +2.31% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Audius (AUDIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 83.77M$ 83.77M $ 83.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.77M$ 83.77M $ 83.77M Bekalan Peredaran 1.36B 1.36B 1.36B Jumlah Bekalan 1,355,951,706.082067 1,355,951,706.082067 1,355,951,706.082067

Had Pasaran semasa Audius ialah $ 83.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDIO ialah 1.36B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1355951706.082067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.77M.