Apakah itu Augur (REP)

Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Augur Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Augur (REP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Augur (REP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Augur.

Semak Augur ramalan harga sekarang!

REP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Augur (REP)

Memahami tokenomik Augur (REP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Augur (REP) Berapakah nilai Augur (REP) hari ini? Harga langsung REP dalam USD ialah 0.990158 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REP ke USD? $ 0.990158 . Lihat Harga semasa REP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Augur? Had pasaran untuk REP ialah $ 7.99M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REP? Bekalan edaran REP ialah 8.07M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REP? REP mencapai harga ATH sebanyak 341.85 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REP? REP melihat harga ATL sebanyak 0.0 USD . Berapakah jumlah dagangan REP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REPialah -- USD . Adakah REP akan naik lebih tinggi tahun ini? REP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Augur (REP) Kemas Kini Industri Penting