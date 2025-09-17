Aura BAL (AURABAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.04 $ 5.04 $ 5.04 24J Rendah $ 5.24 $ 5.24 $ 5.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.04$ 5.04 $ 5.04 24J Tinggi $ 5.24$ 5.24 $ 5.24 Sepanjang Masa $ 21.61$ 21.61 $ 21.61 Harga Terendah $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Perubahan Harga (1J) +1.28% Perubahan Harga (1D) +0.42% Perubahan Harga (7D) +5.93% Perubahan Harga (7D) +5.93%

Aura BAL (AURABAL) harga masa nyata ialah $5.13. Sepanjang 24 jam yang lalu, AURABAL didagangkan antara $ 5.04 rendah dan $ 5.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AURABAL sepanjang masa ialah $ 21.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.24.

Dari segi prestasi jangka pendek, AURABAL telah berubah sebanyak +1.28% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan +5.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aura BAL (AURABAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.83M$ 18.83M $ 18.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.83M$ 18.83M $ 18.83M Bekalan Peredaran 3.67M 3.67M 3.67M Jumlah Bekalan 3,670,134.328021573 3,670,134.328021573 3,670,134.328021573

Had Pasaran semasa Aura BAL ialah $ 18.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AURABAL ialah 3.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3670134.328021573. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.83M.