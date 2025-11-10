Auracle Harga Hari Ini

Harga langsung Auracle (AURACLE) hari ini ialah $ 0.00000525, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AURACLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000525 setiap AURACLE.

Auracle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,120.91, dengan bekalan edaran sebanyak 975.98M AURACLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AURACLE didagangkan antara $ 0.00000509 (rendah) dan $ 0.00000533 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00037135, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000509.

Dalam prestasi jangka pendek, AURACLE dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -88.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Auracle (AURACLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Bekalan Peredaran 975.98M 975.98M 975.98M Jumlah Bekalan 975,976,741.372665 975,976,741.372665 975,976,741.372665

Had Pasaran semasa Auracle ialah $ 5.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AURACLE ialah 975.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 975976741.372665. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.12K.