Tokenomik Auracle (AURACLE)
Auracle (AURACLE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Auracle (AURACLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Auracle (AURACLE) Maklumat
Auracle ($AURACLE) is a decentralized prediction market built on the Solana blockchain, focused on sports outcomes and real-time events. The platform allows users to create and participate in markets for football, basketball, and other major sporting events using Solana’s fast and low-cost infrastructure. By leveraging smart contracts and transparent on-chain settlement, Auracle ensures fair and verifiable results for every market. The native token, $AURACLE, is used for market participation, staking, and governance, enabling community-driven decisions over future features and supported sports categories. Designed for accessibility and speed, Auracle aims to bridge the worlds of sports and decentralized finance through an intuitive, trustless prediction experience.
Tokenomik Auracle (AURACLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Auracle (AURACLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AURACLE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AURACLE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AURACLE, terokai AURACLE harga langsung token!
AURACLE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju AURACLE? Halaman ramalan harga AURACLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
