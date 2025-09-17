AuraFarming (AURAFARM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0006447 24J Tinggi $ 0.00070458 Sepanjang Masa $ 0.0048771 Harga Terendah $ 0.00043676 Perubahan Harga (1J) -1.52% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -20.06%

AuraFarming (AURAFARM) harga masa nyata ialah $0.00066615. Sepanjang 24 jam yang lalu, AURAFARM didagangkan antara $ 0.0006447 rendah dan $ 0.00070458 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AURAFARM sepanjang masa ialah $ 0.0048771, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00043676.

Dari segi prestasi jangka pendek, AURAFARM telah berubah sebanyak -1.52% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -20.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AuraFarming (AURAFARM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 665.93K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 665.93K Bekalan Peredaran 999.67M Jumlah Bekalan 999,668,041.585159

Had Pasaran semasa AuraFarming ialah $ 665.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AURAFARM ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999668041.585159. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 665.93K.