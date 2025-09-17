Aurigami (PLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02534606$ 0.02534606 $ 0.02534606 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +1.79% Perubahan Harga (7D) +1.79%

Aurigami (PLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLY sepanjang masa ialah $ 0.02534606, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aurigami (PLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 115.32K$ 115.32K $ 115.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 279.69K$ 279.69K $ 279.69K Bekalan Peredaran 4.12B 4.12B 4.12B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Aurigami ialah $ 115.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLY ialah 4.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 279.69K.