Aurk AI Harga Hari Ini

Harga langsung Aurk AI (AURK) hari ini ialah $ 0.00068301, dengan 5.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AURK kepada USD penukaran adalah $ 0.00068301 setiap AURK.

Aurk AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,201, dengan bekalan edaran sebanyak 73.45M AURK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AURK didagangkan antara $ 0.0006417 (rendah) dan $ 0.0006856 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.147918, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00044202.

Dalam prestasi jangka pendek, AURK dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -3.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aurk AI (AURK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.20K$ 50.20K $ 50.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.35K$ 68.35K $ 68.35K Bekalan Peredaran 73.45M 73.45M 73.45M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Aurk AI ialah $ 50.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AURK ialah 73.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.35K.