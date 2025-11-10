Tokenomik Aurk AI (AURK)

Tokenomik Aurk AI (AURK)

Lihat cerapan utama tentang Aurk AI (AURK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:01:35 (UTC+8)
USD

Aurk AI (AURK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aurk AI (AURK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 50.97K
$ 50.97K$ 50.97K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 73.52M
$ 73.52M$ 73.52M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 69.33K
$ 69.33K$ 69.33K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.147918
$ 0.147918$ 0.147918
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00069354
$ 0.00069354$ 0.00069354

Aurk AI (AURK) Maklumat

AURK is revolutionizing AI development with a platform that empowers creators, entrepreneurs, and developers to design and launch AI agents effortlessly. No coding. No barriers. Just innovation. Build, deploy, and monetize AI agents without writing a single line of codeWelcome to AURK the decentralized AI platform designed for everyone.

Overview: A brief introduction to AURK, its mission, and its vision for decentralized AI agent development.

Value Proposition: Highlight the main selling points of AURK, including no-code agent creation, decentralized AI, and its role in empowering creators, developers, and entrepreneurs.

Laman Web Rasmi:
https://aurk.org/

Tokenomik Aurk AI (AURK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aurk AI (AURK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AURK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AURK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AURK, terokai AURK harga langsung token!

AURK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AURK? Halaman ramalan harga AURK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi