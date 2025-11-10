AURO Finance Harga Hari Ini

Harga langsung AURO Finance (AURO) hari ini ialah $ 0.00146667, dengan 4.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AURO kepada USD penukaran adalah $ 0.00146667 setiap AURO.

AURO Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 158,246, dengan bekalan edaran sebanyak 108.10M AURO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AURO didagangkan antara $ 0.00134605 (rendah) dan $ 0.00147644 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00737474, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00112612.

Dalam prestasi jangka pendek, AURO dipindahkan +0.90% dalam sejam terakhir dan -7.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AURO Finance (AURO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.25K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 805.41K Bekalan Peredaran 108.10M Jumlah Bekalan 550,203,489.4051548

