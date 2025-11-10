AURO USDA Harga Hari Ini

Harga langsung AURO USDA (USDA) hari ini ialah $ 0.999675, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDA kepada USD penukaran adalah $ 0.999675 setiap USDA.

AURO USDA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 231,026, dengan bekalan edaran sebanyak 231.11K USDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDA didagangkan antara $ 0.99218 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.03, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.953424.

Dalam prestasi jangka pendek, USDA dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +0.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AURO USDA (USDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 231.03K$ 231.03K $ 231.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Bekalan Peredaran 231.11K 231.11K 231.11K Jumlah Bekalan 10,106,162.02835018 10,106,162.02835018 10,106,162.02835018

Had Pasaran semasa AURO USDA ialah $ 231.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDA ialah 231.11K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10106162.02835018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.10M.