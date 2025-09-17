Lagi Mengenai AUSD

Maklumat Harga AUSD

Kertas putih AUSD

Laman Web Rasmi AUSD

Tokenomik AUSD

Ramalan Harga AUSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AUSD Logo

AUSD Harga (AUSD)

Tidak tersenarai

1 AUSD ke USD Harga Langsung:

$0.999355
$0.999355$0.999355
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
AUSD (AUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:44:44 (UTC+8)

AUSD (AUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.999208
$ 0.999208$ 0.999208
24J Rendah
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24J Tinggi

$ 0.999208
$ 0.999208$ 0.999208

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.950515
$ 0.950515$ 0.950515

--

-0.09%

-0.05%

-0.05%

AUSD (AUSD) harga masa nyata ialah $0.999365. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUSD didagangkan antara $ 0.999208 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUSD sepanjang masa ialah $ 1.022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.950515.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan -0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AUSD (AUSD) Maklumat Pasaran

$ 194.27M
$ 194.27M$ 194.27M

--
----

$ 194.27M
$ 194.27M$ 194.27M

194.40M
194.40M 194.40M

194,397,998.416048
194,397,998.416048 194,397,998.416048

Had Pasaran semasa AUSD ialah $ 194.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUSD ialah 194.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 194397998.416048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.27M.

AUSD (AUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AUSD kepada USD adalah $ -0.0009167789898826.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AUSD kepada USD adalah $ +0.0002078679.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AUSD kepada USD adalah $ -0.0001367131.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AUSD kepada USD adalah $ -0.0003556184406716.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009167789898826-0.09%
30 Hari$ +0.0002078679+0.02%
60 Hari$ -0.0001367131-0.01%
90 Hari$ -0.0003556184406716-0.03%

Apakah itu AUSD (AUSD)

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AUSD (AUSD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

AUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AUSD (AUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AUSD (AUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AUSD.

Semak AUSD ramalan harga sekarang!

AUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AUSD (AUSD)

Memahami tokenomik AUSD (AUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AUSD (AUSD)

Berapakah nilai AUSD (AUSD) hari ini?
Harga langsung AUSD dalam USD ialah 0.999365 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUSD ke USD?
Harga semasa AUSD ke USD ialah $ 0.999365. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AUSD?
Had pasaran untuk AUSD ialah $ 194.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUSD?
Bekalan edaran AUSD ialah 194.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUSD?
AUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.022 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUSD?
AUSD melihat harga ATL sebanyak 0.950515 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AUSDialah -- USD.
Adakah AUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:44:44 (UTC+8)

AUSD (AUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.