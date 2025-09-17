AUSD (AUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.999208 24J Tinggi $ 1.001 Sepanjang Masa $ 1.022 Harga Terendah $ 0.950515 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.05%

AUSD (AUSD) harga masa nyata ialah $0.999365. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUSD didagangkan antara $ 0.999208 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUSD sepanjang masa ialah $ 1.022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.950515.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan -0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AUSD (AUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 194.27M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 194.27M Bekalan Peredaran 194.40M Jumlah Bekalan 194,397,998.416048

Had Pasaran semasa AUSD ialah $ 194.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUSD ialah 194.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 194397998.416048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.27M.