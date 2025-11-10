AUSSIE BAG WORKERS Harga Hari Ini

Harga langsung AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) hari ini ialah $ 0.00001135, dengan 3.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AUSBAGWORK kepada USD penukaran adalah $ 0.00001135 setiap AUSBAGWORK.

AUSSIE BAG WORKERS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,474.74, dengan bekalan edaran sebanyak 999.49M AUSBAGWORK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AUSBAGWORK didagangkan antara $ 0.00001006 (rendah) dan $ 0.00001133 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00102885, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000991.

Dalam prestasi jangka pendek, AUSBAGWORK dipindahkan +2.85% dalam sejam terakhir dan -6.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Maklumat Pasaran

