Austin Capitals (AUX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24J Rendah $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 24J Tinggi $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 Sepanjang Masa $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 Harga Terendah $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Austin Capitals (AUX) harga masa nyata ialah $4.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUX didagangkan antara $ 4.25 rendah dan $ 4.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUX sepanjang masa ialah $ 4.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.001.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUX telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Austin Capitals (AUX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.61M$ 41.61M $ 41.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.61M$ 41.61M $ 41.61M Bekalan Peredaran 9.79M 9.79M 9.79M Jumlah Bekalan 9,786,000.0 9,786,000.0 9,786,000.0

Had Pasaran semasa Austin Capitals ialah $ 41.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUX ialah 9.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9786000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.61M.