Australian Digital Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung Australian Digital Dollar (AUDD) hari ini ialah $ 0.649777, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AUDD kepada USD penukaran adalah $ 0.649777 setiap AUDD.

Australian Digital Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,816,003, dengan bekalan edaran sebanyak 5.87M AUDD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AUDD didagangkan antara $ 0.648887 (rendah) dan $ 0.651241 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.87, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.36464.

Dalam prestasi jangka pendek, AUDD dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -0.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Australian Digital Dollar (AUDD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Bekalan Peredaran 5.87M 5.87M 5.87M Jumlah Bekalan 5,872,949.144638 5,872,949.144638 5,872,949.144638

Had Pasaran semasa Australian Digital Dollar ialah $ 3.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDD ialah 5.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5872949.144638. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.82M.