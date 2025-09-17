Lagi Mengenai AUTISM

Maklumat Harga AUTISM

Laman Web Rasmi AUTISM

Tokenomik AUTISM

Ramalan Harga AUTISM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

autism Logo

autism Harga (AUTISM)

Tidak tersenarai

1 AUTISM ke USD Harga Langsung:

$0.00065122
$0.00065122$0.00065122
+4.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
autism (AUTISM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:12:57 (UTC+8)

autism (AUTISM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01759547
$ 0.01759547$ 0.01759547

$ 0
$ 0$ 0

+1.81%

+5.24%

-29.56%

-29.56%

autism (AUTISM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUTISM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUTISM sepanjang masa ialah $ 0.01759547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUTISM telah berubah sebanyak +1.81% sejak sejam yang lalu, +5.24% dalam 24 jam dan -29.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

autism (AUTISM) Maklumat Pasaran

$ 618.17K
$ 618.17K$ 618.17K

--
----

$ 618.17K
$ 618.17K$ 618.17K

948.97M
948.97M 948.97M

948,967,568.515494
948,967,568.515494 948,967,568.515494

Had Pasaran semasa autism ialah $ 618.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUTISM ialah 948.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 948967568.515494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 618.17K.

autism (AUTISM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga autism kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga autism kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga autism kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga autism kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.24%
30 Hari$ 0+6.88%
60 Hari$ 0-0.08%
90 Hari$ 0--

Apakah itu autism (AUTISM)

Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

autism (AUTISM) Sumber

Laman Web Rasmi

autism Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai autism (AUTISM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset autism (AUTISM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk autism.

Semak autism ramalan harga sekarang!

AUTISM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik autism (AUTISM)

Memahami tokenomik autism (AUTISM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUTISM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai autism (AUTISM)

Berapakah nilai autism (AUTISM) hari ini?
Harga langsung AUTISM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUTISM ke USD?
Harga semasa AUTISM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran autism?
Had pasaran untuk AUTISM ialah $ 618.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUTISM?
Bekalan edaran AUTISM ialah 948.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUTISM?
AUTISM mencapai harga ATH sebanyak 0.01759547 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUTISM?
AUTISM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUTISM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AUTISMialah -- USD.
Adakah AUTISM akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUTISM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AUTISMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:12:57 (UTC+8)

autism (AUTISM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.