Autist (AUTIST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.208416 $ 0.208416 $ 0.208416 24J Rendah $ 0.20846 $ 0.20846 $ 0.20846 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.208416$ 0.208416 $ 0.208416 24J Tinggi $ 0.20846$ 0.20846 $ 0.20846 Sepanjang Masa $ 29.33$ 29.33 $ 29.33 Harga Terendah $ 0.131896$ 0.131896 $ 0.131896 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +32.23% Perubahan Harga (7D) +32.23%

Autist (AUTIST) harga masa nyata ialah $0.208459. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUTIST didagangkan antara $ 0.208416 rendah dan $ 0.20846 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUTIST sepanjang masa ialah $ 29.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.131896.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUTIST telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +32.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autist (AUTIST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.80K$ 117.80K $ 117.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.80K$ 117.80K $ 117.80K Bekalan Peredaran 565.10K 565.10K 565.10K Jumlah Bekalan 565,100.1 565,100.1 565,100.1

Had Pasaran semasa Autist ialah $ 117.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUTIST ialah 565.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 565100.1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.80K.