autista cat (AUTISTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -0.13% Perubahan Harga (7D) +7.69% Perubahan Harga (7D) +7.69%

autista cat (AUTISTA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUTISTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUTISTA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUTISTA telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +7.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

autista cat (AUTISTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Bekalan Peredaran 998.68M 998.68M 998.68M Jumlah Bekalan 998,676,963.860032 998,676,963.860032 998,676,963.860032

Had Pasaran semasa autista cat ialah $ 23.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUTISTA ialah 998.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998676963.860032. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.26K.