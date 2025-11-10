Auto Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Auto Finance (TOKE) hari ini ialah $ 0.200483, dengan 1.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOKE kepada USD penukaran adalah $ 0.200483 setiap TOKE.

Auto Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,528,332, dengan bekalan edaran sebanyak 82.41M TOKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOKE didagangkan antara $ 0.192496 (rendah) dan $ 0.20079 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 79.02, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.12921.

Dalam prestasi jangka pendek, TOKE dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan +0.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Auto Finance (TOKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.06M$ 20.06M $ 20.06M Bekalan Peredaran 82.41M 82.41M 82.41M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Auto Finance ialah $ 16.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOKE ialah 82.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.06M.