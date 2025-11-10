BursaDEX+
Harga AutoAir AI langsung hari ini ialah 0.00157807 USD.AAI modal pasaran ialah 52,471 USD. Jejaki masa nyata AAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

AutoAir AI Logo

AutoAir AI Harga (AAI)

1 AAI ke USD Harga Langsung:

$0.00157807
+1.70%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
AutoAir AI (AAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:19:21 (UTC+8)

AutoAir AI Harga Hari Ini

Harga langsung AutoAir AI (AAI) hari ini ialah $ 0.00157807, dengan 1.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00157807 setiap AAI.

AutoAir AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 52,471, dengan bekalan edaran sebanyak 33.25M AAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AAI didagangkan antara $ 0.00155072 (rendah) dan $ 0.00158455 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.333577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017005.

Dalam prestasi jangka pendek, AAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AutoAir AI (AAI) Maklumat Pasaran

$ 52.47K
--
$ 157.81K
33.25M
100,000,000.0
Had Pasaran semasa AutoAir AI ialah $ 52.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AAI ialah 33.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.81K.

AutoAir AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00155072
24J Rendah
$ 0.00158455
24J Tinggi

$ 0.00155072
$ 0.00158455
$ 0.333577
$ 0.00017005
--

+1.76%

-11.95%

-11.95%

AutoAir AI (AAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AutoAir AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AutoAir AI kepada USD adalah $ -0.0008890189.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AutoAir AI kepada USD adalah $ -0.0008101907.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AutoAir AI kepada USD adalah $ -0.0020394450818897983.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.76%
30 Hari$ -0.0008890189-56.33%
60 Hari$ -0.0008101907-51.34%
90 Hari$ -0.0020394450818897983-56.37%

Ramalan Harga untuk AutoAir AI

AutoAir AI (AAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AutoAir AI (AAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AutoAir AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga AutoAir AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik AutoAir AI Ramalan Harga.

Apakah itu AutoAir AI (AAI)

What is AutoAir AI? AutoAir AI is an innovation Telegram bot revolutionizing the way users engage with airdrops in the cryptocurrency space. Leveraged AI technology, AutoAir AI simplifies the process of discovering and participating in airdrops across various blockchain networks. By utilizing advanced technology, AutoAir AI enables users to effortlessly navigate the complex landscape of decentralized finance (DeFi) and access exclusive token rewards with ease.

What makes AutoAir AI Unique? What sets AutoAir AI apart is its strategic blend of cutting-edge technology and user-centric design. Unlike traditional airdrop platforms, AutoAir AI employs sophisticated algorithms to streamline the airdrop hunting experience, ensuring users never miss out on lucrative opportunities. Additionally, its intuitive interface and seamless integration with Telegram provide users with unparalleled convenience, allowing them to engage with airdrops anytime, anywhere.

What’s Next for AutoAir AI? Looking ahead, AutoAir AI is committed to continuous innovation and expansion. The team behind AutoAir AI is dedicated to enhancing the platform's functionality and user experience through ongoing development and updates. Future plans include the integration of new blockchain networks, further optimization of AI algorithms, and the introduction of advanced features to empower users in their DeFi journey.

What can AutoAir AI (AAI) Be Used For? AutoAir AI (AAI) serves as the native governance token of the platform, offering holders various benefits and utilities within the AutoAir AI ecosystem. Holders of AAI have the opportunity to participate in governance decisions, earn rewards through staking and liquidity provision, and unlock exclusive features and privileges. Additionally, AAI can be used to access premium services, pay transaction fees, and airdrops facilitated by the platform.

With its innovative approach to airdrop farming and commitment to empowering users in the DeFi space, AutoAir AI continues to lead the way towards a more accessible and inclusive crypto ecosystem.

AutoAir AI (AAI) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AutoAir AI

Berapakah nilai 1 AutoAir AI pada tahun 2030?
Jika AutoAir AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AutoAir AI berpotensi dan jangkaan ROI.
