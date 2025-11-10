AutoAir AI Harga Hari Ini

Harga langsung AutoAir AI (AAI) hari ini ialah $ 0.00157807, dengan 1.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00157807 setiap AAI.

AutoAir AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 52,471, dengan bekalan edaran sebanyak 33.25M AAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AAI didagangkan antara $ 0.00155072 (rendah) dan $ 0.00158455 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.333577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017005.

Dalam prestasi jangka pendek, AAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AutoAir AI (AAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.47K$ 52.47K $ 52.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.81K$ 157.81K $ 157.81K Bekalan Peredaran 33.25M 33.25M 33.25M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa AutoAir AI ialah $ 52.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AAI ialah 33.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.81K.