Autobahn Network Logo

Autobahn Network Harga (TXL)

Tidak tersenarai

1 TXL ke USD Harga Langsung:

$0.00056482
$0.00056482$0.00056482
-84.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Autobahn Network (TXL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:40:23 (UTC+8)

Autobahn Network (TXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0.00354578
$ 0.00354578$ 0.00354578
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00354578
$ 0.00354578$ 0.00354578

$ 0.812598
$ 0.812598$ 0.812598

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-84.07%

+132.23%

+132.23%

Autobahn Network (TXL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TXL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00354578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TXL sepanjang masa ialah $ 0.812598, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TXL telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, -84.07% dalam 24 jam dan +132.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autobahn Network (TXL) Maklumat Pasaran

$ 71.80K
$ 71.80K$ 71.80K

--
----

$ 338.89K
$ 338.89K$ 338.89K

127.12M
127.12M 127.12M

599,995,118.6439197
599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Had Pasaran semasa Autobahn Network ialah $ 71.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TXL ialah 127.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599995118.6439197. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 338.89K.

Autobahn Network (TXL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Autobahn Network kepada USD adalah $ -0.002980963764696693.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Autobahn Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Autobahn Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Autobahn Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002980963764696693-84.07%
30 Hari$ 0-83.17%
60 Hari$ 0-39.65%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Autobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Autobahn Network (TXL) Sumber

Laman Web Rasmi

Autobahn Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Autobahn Network (TXL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Autobahn Network (TXL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Autobahn Network.

Semak Autobahn Network ramalan harga sekarang!

TXL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Autobahn Network (TXL)

Memahami tokenomik Autobahn Network (TXL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TXL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Autobahn Network (TXL)

Berapakah nilai Autobahn Network (TXL) hari ini?
Harga langsung TXL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TXL ke USD?
Harga semasa TXL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Autobahn Network?
Had pasaran untuk TXL ialah $ 71.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TXL?
Bekalan edaran TXL ialah 127.12M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TXL?
TXL mencapai harga ATH sebanyak 0.812598 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TXL?
TXL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan TXL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TXLialah -- USD.
Adakah TXL akan naik lebih tinggi tahun ini?
TXL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TXLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:40:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.