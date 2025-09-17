Autobahn Network (TXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00354578 $ 0.00354578 $ 0.00354578 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00354578$ 0.00354578 $ 0.00354578 Sepanjang Masa $ 0.812598$ 0.812598 $ 0.812598 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) -84.07% Perubahan Harga (7D) +132.23% Perubahan Harga (7D) +132.23%

Autobahn Network (TXL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TXL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00354578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TXL sepanjang masa ialah $ 0.812598, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TXL telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, -84.07% dalam 24 jam dan +132.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autobahn Network (TXL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.80K$ 71.80K $ 71.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 338.89K$ 338.89K $ 338.89K Bekalan Peredaran 127.12M 127.12M 127.12M Jumlah Bekalan 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Had Pasaran semasa Autobahn Network ialah $ 71.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TXL ialah 127.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599995118.6439197. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 338.89K.