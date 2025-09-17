Autolayer (LAY3R) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0076673 $ 0.0076673 $ 0.0076673 24J Rendah $ 0.00871072 $ 0.00871072 $ 0.00871072 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0076673$ 0.0076673 $ 0.0076673 24J Tinggi $ 0.00871072$ 0.00871072 $ 0.00871072 Sepanjang Masa $ 0.502262$ 0.502262 $ 0.502262 Harga Terendah $ 0.00330797$ 0.00330797 $ 0.00330797 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) -11.01% Perubahan Harga (7D) -18.93% Perubahan Harga (7D) -18.93%

Autolayer (LAY3R) harga masa nyata ialah $0.00768498. Sepanjang 24 jam yang lalu, LAY3R didagangkan antara $ 0.0076673 rendah dan $ 0.00871072 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LAY3R sepanjang masa ialah $ 0.502262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00330797.

Dari segi prestasi jangka pendek, LAY3R telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -11.01% dalam 24 jam dan -18.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autolayer (LAY3R) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.40K$ 103.40K $ 103.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 227.21K$ 227.21K $ 227.21K Bekalan Peredaran 13.33M 13.33M 13.33M Jumlah Bekalan 29,300,000.0 29,300,000.0 29,300,000.0

Had Pasaran semasa Autolayer ialah $ 103.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAY3R ialah 13.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29300000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 227.21K.